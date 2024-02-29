Kenya ve Somali Devlet Başkanları Bölgesel Barış ve İstikrara Bağlılıklarını Vurguladı

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Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, görüşmelerinde bölgesel barış ve istikrara bağlılıklarını vurguladı.

Mahmud, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Kenya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Ruto ile Nairobi'de bir araya geldiklerini belirtti.

Ruto ile iki ülke sorunlarını ele aldıklarını kaydeden Mahmud, görüşmede, Afrika ülkelerinin bölgesel barış ve istikrarına bağlı olduklarını vurguladıklarını bildirdi.

Mahmud, Somali-Kenya ortaklığına işaret ederek, "Vatandaşlarımızın yararına ekonomi, güvenlik ve halklar arası ilişkiler de dahil olmak üzere kritik alanlardaki güçlü ortaklığımızı yeniden teyit ettik. Ortak değerlerimizin rehberliğinde bölgesel barış, istikrar ve kalkınma için çalışmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Etiyopya'nın, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile yaptığı kıyı mutabakatı sonrası, bölge ülkeleri arasında gerginlik baş göstermişti.

Kenya Devlet Başkanı Ruto, Somali ile Somaliland krizini yaşayan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile de görüşmüştü.