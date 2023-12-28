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Kerkük'te silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kerkük'te silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Irak'ın Kerkük şehrinde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Saldırının güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın bir polis memuruna arkadan yaklaşarak başından vurduğu ve ardından çevredekilere ateş ederek kaçtığı görüldü. Olayın terörle bağlantısı araştırılıyor.

28.12.2023 - 19:05,  Güncelleme: 19:07
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- Kerkük'te silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

KERKÜK - Irak'ın Kerkük şehrinde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Irak'ın Kerkük şehrinde pazar yerine silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynakları, silahlı saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, silahlı saldırganın pazardaki bir polis memuruna arkadan yaklaşarak başından vurduğu, ardından çevredekilere ateş ederek olay yerinden kaçtığı görüldü.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, olayın terörle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Kerkük\'te silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Kerkük'te silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kerkük'te silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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