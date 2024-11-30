Kerküklü Araplar Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kerküklü Araplar Serbest Bırakıldı

2003-2017'de alıkonulan Kerküklü Arapların bir kısmı serbest bırakıldı, süreç devam ediyor.

30.11.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Kerkük kentinden 2003-2017 yıllarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ait Peşmerge ve "Asayiş" olarak bilinen emniyet güçleri tarafından yargı kararı olmadan alıkonularak Süleymaniye'ye götürülen binlerce Kerküklü Arap vatandaşın bir kısmı serbest bırakıldı.

Arap Milletvekili Vasfi el-Asi, Kerkük'te basına mensuplarına yaptığı açıklamada, yıllar önce Kerkük'ten alıkonulup Süleymaniye kentinde yargı süreçleri başlatılmadan hapishanelerde tutulan Kerküklü Arapların bir kısmının serbest bırakıldığını söyledi.

Serbest bırakılan söz konusu kişilerin, yargı süreçlerinin Kerkük'te devam edeceğini aktaran Asi, serbest bırakılanların sayısı hakkında bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Binlerce Kerküklü Arap vatandaşın 2003-2017 yıllarında IKBY'e ait Peşmerge ve Asayiş güçleri tarafından alıkonulduğunu hatırlatan Asi, alıkonulanların tamamının serbest bırakılıp Kerkük'e getirilene kadar sürecin devam edeceğini ve bu dosyanın kapanmayacağını ifade etti.

Süleymaniye'den sonra Erbil'den de aynı tutumu ve adımı beklediklerini aktaran Asi, Erbil'de alıkonulanların da serbest bırakılacaklarına inandıklarını belirtti.

Babası, kardeşi ve iki kuzeninden yıllardır haber alamadığını söyleyen Said Faysal, "Yıllar önce alıkonulan yakınlarımın bugün serbest bırakılanların arasında olmasını çok ümit ediyoruz." dedi.

Kardeşinin 2015'ten bu yana alıkonulduğunu ve onun akıbeti hakkında hiçbir bilgileri olmadığını bildiren Hatem İbrahim de kardeşi ve tüm alıkonulanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kürt siyasi partilerin özellikle 2003-2017 yıllarında Kerkük'ü tek taraflı yönettiği dönemde binlerce Kerküklü Arap vatandaşı, IKBY'ye ait Peşmerge ve Asayiş güçleri tarafından yargı kararı olmadan alıkonularak Süleymaniye ve Erbil kentlerine götürülerek yargı süreçleri başlatılmadan hapsedilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Milletvekili, Güvenlik, Politika, Asayiş, Kerkük, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerküklü Araplar Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:16 Suriye Devlet Başkanı Esad’dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz
22:36 Türkiye’yi endişelendirecek görüntüler Suriye’de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor Türkiye'yi endişelendirecek görüntüler! Suriye'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor
21:20 Suriye’de Esad’a darbe iddiası Başkent Şam’da şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor
20:35 Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya’ya kaçmış Muhaliflere boyun eğen Beşar Esad Rusya'ya kaçmış
19:29 Halep Havalimanı’nın kontrolü artık muhaliflerde Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
08:42 Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 23:59:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kerküklü Araplar Serbest Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.