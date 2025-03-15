Keşan'da Afet Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Keşan'da Afet Eğitimleri Devam Ediyor

Edirne AFAD, Keşan Belediyesi personeline arama kurtarma eğitimi verdi, gönüllü ekipler eğitildi.

15.03.2025 14:46
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Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince Keşan Belediyesi personeline arama kurtarma eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye personelinden oluşturulan iki grubun afetlere karşı eğitim aldığı belirtildi.

Gönüllü ekiplerin eğitimi tamamladığı aktarılan açıklamada, "Keşan için oluşturulan 42 kişilik gönüllü ekibimiz önce teorik eğitimlerini sonra da sahada uygulamalı eğitimlerle yetkinliklerini artırdı. Halkımızın can güvenliğini sağlamak adına bu eğitimleri düzenli olarak sürdürecek, Keşan'ımızın afetlere karşı daha dirençli bir şehir olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İlkokul öğrencileri arıtma tesisini ziyaret etti

Keşan ilçesinde ilkokul öğrencileri arıtma tesisini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Süleyman Sabri Öznal İleri Biyolojik Arıtma Tesisini ziyaret eden öğrenciler yetkililer tarafından bilgilendirildi.

İlkokul öğrencilerinin çevre bilinci kazanması amacıyla eğitimlerin süreceği kaydedildi.

Havsa'da belediye ekiplerinin çalışmaları

Havsa ilçesinde belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokak ve caddelerdeki yaya geçitlerini boyayan ekipler, çeşitli mahallelerdeki su patlağı tamir işlemlerini de yaptı.

Ekipler kanal ve su kuyuları kaynak tamirlerini de gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keşan'da Afet Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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