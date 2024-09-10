Rasim Ergene ve Harun Yalçın Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rasim Ergene ve Harun Yalçın Anıldı

Rasim Ergene ve Harun Yalçın Anıldı

Keşan ilçesinde merhum Belediye Başkanı Rasim Ergene ve Harun Yalçın mezarı başında anıldı. Törene, Ergene ve Yalçın'ın yakınları katıldı.

10.09.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan ilçesine merhum Belediye Başkanı Rasim Ergene ve Harun Yalçın mezarı başında anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asri Mezarlık'ta düzenlenen törende Ergene ve Yalçın'ın mezarı başında dua edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yaptığı konuşmada, Ergene'nin vefatının üzerinden 48, Yalçın'ın ise 13 yıl geçmesine rağmen hizmetlerinin unutulmadığını söyledi.

Törene, merhum Ergene'nin torunu Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, Ergene ve Yalçın'ın yakınları katıldı.

Okul servisleri denetleniyor

Edirne'de okul servisleri denetleniyor.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin okul servislerine yönelik denetimlerine başladığını belirtti.

Denetimlerin yıl boyunca süreceğini ifade eden Akın, "Çocuklarımızın güvenliği en önemli önceliğimiz. Bu nedenle, servis araçlarının yönetmeliklere uygun olarak çalışmasını sağlamak amacıyla denetimlerimize başladık. Ekiplerimiz, hem sürücülerin hem de araçların yönetmeliklere uygun hareket etmesini sağlamak için düzenli olarak sahada olacak." ifadelerine yer verdi.

İpsala'da çeltik hasadı başladı

İpsala'da erken ekim yapılan çeltik tarlalarında hasat mesaisi başladı.

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Bakan, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 17 Eylül'de düzenlenecek hasat şenliğine katılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Harun Yalçın, edirne, Güncel, Ergene, Yaşam, Keşan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rasim Ergene ve Harun Yalçın Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:47:58. #1.12#
SON DAKİKA: Rasim Ergene ve Harun Yalçın Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement