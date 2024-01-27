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Keşan'da firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Keşan'da firari 2 hükümlü yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan S.B. ve R.F. isimli hükümlüleri gözaltına aldı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Keşan\'da firari 2 hükümlü yakalandı
27.01.2024 - 10:27,
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Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş cezası bulunan S.B. ile "silahla tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından 3 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.F'yi yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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