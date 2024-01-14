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Keşan'da kahvehanede kumar oynayanlara ceza kesildi - Son Dakika
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Keşan'da kahvehanede kumar oynayanlara ceza kesildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, kumar oynayan 3 kişiye 6 bin 425 lira idari ceza uygulandı. Ayrıca iş yeri sahibi hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapıldı.

Keşan\'da kahvehanede kumar oynayanlara ceza kesildi
14.01.2024 - 13:41,
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye, 6 bin 425 lira idari ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zati Yörükler Caddesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit etti.

Kahvehanede denetim yapan ekipler, çok sayıda iskambil kağıdı ve 880 lira ele geçirdi.

Kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye, 6 bin 425 lira idari ceza uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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