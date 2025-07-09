Keşan'da Taş Ocağına İtiraz - Son Dakika
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Keşan'da Taş Ocağına İtiraz

Keşan\'da Taş Ocağına İtiraz
09.07.2025 16:37
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Keşan'da bir taş ocağına kapasite artışı iznine karşı 558 imza toplandı, halk tepkili.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yerleşim yerine yakın bir alanda bulunan özel şirkete ait eski taş ocağına yeniden kapasite artışı ve alan revizyonu izni verilmesine karşı toplanan 558 imzalı dilekçe, Keşan Kaymakamlığı'na teslim edildi.

Keşan'da Yeni Mahalle sınırlarında kalan ve birçok yerleşim birimine yakın olan özel bir şirkete ait taş ocağının 2007'de verilen 'ÇED gerekli değildir' kararına dayandırılarak 16 Haziran'da 'Üretimsel kapasite artışı ve alan revizyonu projesi' kabul edildi. Taş ocağına verilen izin, bölge sakinlerinin tepkisine yol açtı. Keşan Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partiler imza kampanyası başlattı. Konuyla ilgili Keşan Kent Konseyi, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve mahalle sakinleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

'BUGÜN BURADA BİNLERCE İNSAN YAŞIYOR'

Keşan Kent Konseyi Başkanı Uğur Özdağlı, Yeni Mahalle, İzzetiye Mahallesi, Yenimuhacir beldesi ve yüksekokul kampüsüyle çevrili 500 dönümlük bir alanda, yıllar önce alınmış eski bir ruhsat üzerinden taş ocağının tekrar canlandırılmak istendiğini söyledi. Özdağlı, "Hem de sadece faaliyete geçirmek değil, genişletmek, derinleştirmek ve şehrin içine kadar dayatmak isteniyor. Oysa biz biliyoruz ki, o patlatmalar beş günde bir yapıldığında, deprem olmuş gibi evlerinden fırlayan insanların sesleri yankılanıyor semada. Çatlayan duvarlar, sarsılan yuvalar, korkuyla büzülen çocuklar bu işin çevresel etkisi değil mi? Bu alan, 20 yıl önce belki dutluktu, belki kıraç bir meraydı. Ama artık değil. Bugün burada binlerce insan yaşıyor. Çocuklar okullara gidiyor, gençler üniversiteye, insanlar işine, evine, geleceğine umutla tutunuyor. Villalar, sosyal alanlar, parklar, yaşam var burada. Ama bunu görmek istemeyenler var. Özel şirket, 'görmezden gelin, ruhsatı güncelleyin' diyerek hem bizi hem hukuku hiçe sayıyor. Ama biz buradayız. İmzamızla, sesimizle, bedenimizle, çocuklarımızla buradayız. Yağmaya, talana, ranta karşı Keşan halkı olarak dimdik ayaktayız. Burası bizim mahallemiz, evimiz, ocağımız, yaşam alanımız. Sizlere sermaye uğruna teslim etmeyeceğiz. Anayasa açık. Yerleşim yerlerinin en az 1200 metre çevresinde patlatmalı faaliyet yapılamaz. Keşan halkı, geçmişte olduğu gibi bugün de doğasına, suyuna, toprağına, geleceğine sahip çıkacak. Çünkü biz bir avuç değiliz. Biz bu toprakların gerçek sahipleriyiz" dedi.

Muhtarlar adına konuşan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar ise açılmak istenen taş ocağının doğaya ve yer altı su kaynaklarına zarar vereceğini söyledi.

Konuşmaların ardından toplanan 558 imzalı dilekçe, Edirne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne ulaştırılmak üzere Keşan Kaymakamlığı'na teslim edildi.

Kaynak: DHA

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