Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerinde durumundan şüphelendiği H.Ç. ve M.S'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında, 14 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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