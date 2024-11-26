Keşan'da Uyuşturucu Paketinde Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kuruyemiş paketi içinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'ndeki denetimleri esnasından durumunda şüphelendikleri G.T'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında buldukları kuruyemiş paketini kontrol eden ekipler, 5 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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