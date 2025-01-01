Keşan'da yılbaşı dolayısıyla yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı dolayısıyla farklı noktalarda denetim ve kontroller yapıldı.
Kontrollerde aranan 3 şüpheli yakalandı, bu şüphelilerden biri işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.
Üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve 3 av tüfeği ele geçirilen 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kontrollerde eksikleri nedeniyle 7 araç sürücüsüne 12 bin 268 lira cezai işlem uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Keşan'da Yılbaşı Kontrolleri: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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