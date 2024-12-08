Keşan'da Yılbaşı Süsü Atölyesi - Son Dakika
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Keşan'da Yılbaşı Süsü Atölyesi

Keşan\'da Yılbaşı Süsü Atölyesi

Keşan Kent Müzesinde çocuklar, yılbaşı süsü yaparak hem eğlendi hem doğayla bağ kurdu.

08.12.2024 11:16
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Keşan Kent Müzesinde düzenlenen atölyede çocuklar yılbaşı süsü yaptı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni yıl heyecanını paylaşmak ve çocuklarla yaratıcı bir gün geçirmek amacıyla yılbaşı süsü atölyesi açıldığı belirtildi.

Çocukların atölyeye ilgi gösterdiği aktarılan açıklamada, "Atölyede küçük ellerin büyük bir özenle şekillendirdiği kozalaklar renkli süslemeler ve hayal gücüyle buluştu. Çocuklarımız, el emeğiyle kendi yılbaşı süslerini üretirken hem doğayla bağlarını güçlendirdi hem de keyifli bir deneyim yaşadı." ifadeleri kullanıldı.

Bir İshak'sın Sen Cemil tiyatrosu sahne aldı

Keşan ilçesinde "Bir İshak'sın Sen Cemil" tiyatrosu sahnelendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'ndaki komedi türündeki oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, Keşanlı yönetmen Batuhan Devrim Kapucu'nun yönettiği, Bir İshak'sın Sen Cemil adlı tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.

Ziraat odası başkanlarından Özcan'a ziyaret

Edirne ve ilçelerin ziraat odası başkanları Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, ziyarette tarımın sorunları ve çözüm yollarının konuşulduğu belirtildi.

Üretimin artması için çalışmalar yapıldığı aktarılan açıklamada,"Bölgemizin tarımsal kalkınması adına iş birliği ve proje fırsatlarını değerlendirdiğimiz bu verimli toplantıda üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguladık." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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