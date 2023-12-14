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KESOB Başkanı: Her Alanda Yerli Ürünler Tercih Edilmeli - Son Dakika
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KESOB Başkanı: Her Alanda Yerli Ürünler Tercih Edilmeli

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Yerli Malı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Odakır, Türkiye'deki üreticilere destek olmak için her alanda yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

KESOB Başkanı: Her Alanda Yerli Ürünler Tercih Edilmeli
14.12.2023 - 10:37,  Güncelleme: 10:44
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Yerli Malı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Odakır mesajında, Türkiye'deki üreticilere destek olmak için her alanda yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

Her coğrafyanın kendine has özellikleri bulunduğunu belirten Odakır, şunları kaydetti:

"Kendine has özellikler içerisinde kültür, yaşam, tüketim, ekonomik ve sosyal farklılıklar bulunuyor. Çoğu insan, kendi coğrafyasında üretilen ürünleri tüketmek, kullanmak ve öncelemek ister. Çünkü bir anlamda kendisiyle özdeşleştirir, kendisine uygun bulur ve dahası destekler ki şehrine, ülkesine önemli katma değerleri olsun. Bütün okullarımızda öğrencilerimize farkındalık ve yerli malı tüketimi hakkında bilinçlendirme yapılıyor. Türk mallarının çeşitliliği ve alanları izah edilerek, neden Türk malı, yerli malı tercih edilmesi gerektiği işleniyor. Yerli malı tüketiminin küçük esnaf aracılığıyla yapılmasını da önemsiyoruz. Biliyoruz ki küçük esnaf olmadan büyük esnaf olunmaz. Karşılıklı olarak kurulacak bu olumlu ilişkilerin şehrimize ve ülkemize katkı sağlayacağına, değer oluşturacağına inanıyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Yerli Malı Haftası'nı kutluyorum."

Kaynak: AA
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Yerli Malı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: KESOB Başkanı: Her Alanda Yerli Ürünler Tercih Edilmeli - Son Dakika
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