Kestel'de Büyük İftar Programı Düzenlendi

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel ilçesinde düzenlenen iftar programında, yaklaşık 3 bin kişi oruçlarını aynı sofrada açtı. Kestel'deki çevresel sorunların ortadan kaldırılması için önemli adımlar attıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Hedefimiz, her bir vatandaşımızın yarına güvenle bakabilmesidir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde düzenlenen iftar programları Kestel ile devam etti. Kestel Meydanı'nda yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yapılan programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve Kestelliler katıldı.

"Bizler ilçemizin sorunlarına çözüm bulmak için gece gündüz çalışıyoruz"

İftar sonrası konuşan Başkan Mustafa Bozbey, ramazanın barış, paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı. Ramazan boyunca Bursa'nın 17 ilçesinde düzenledikleri iftar programlarında vatandaşlarla buluştuklarını belirten Bozbey, "İnegöl ve Bursa'daki ramazan çadırlarımızda her akşam binlerce vatandaşımıza ulaşıyoruz. Ayrıca yaklaşık 22 bin vatandaşımıza sosyal destek sağlıyoruz. Kestel'in gelişimi için yapılan çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Kestel, Bursa'nın değerli ilçelerinden biri. Bizler de ilçemizin sorunlarına çözüm bulmak için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle hava kirliliği gibi çevresel sorunları ortadan kaldırmak için adımlar atıyoruz. Hedefimiz, her bir vatandaşımızın yarına güvenle bakabilmesidir. Çocuklarımızın, gençlerimizin gelecekle ilgili kaygıları olmasın istiyoruz. Buna çözüm arıyoruz. Ramazan ayının hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, ramazanın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, iftar programını düzenleyen Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

İftar sonrasında Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından mini konser verildi. Başkan Bozbey, teravih namazı sonrasında ise Kestel Akşemseddin Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu.