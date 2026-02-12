Kestel\'de Yangın Korkuttu: Mısır Yüklü TIR Alev Alev Yandı

Hüseyin T. (35) 16 BUD 825 plakalı mısır yüklü TIR ile İnegöl'den Bursa yönüne ilerlerken, saat 05.00 sıralarında motor kısmından duman çıktığını fark etti. Bursa-Ankara karayolu Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde aracını yol kenarına park eden sürücü, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen TIR, kullanılamaz hale geldi.
