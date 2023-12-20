 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KFOR, Kosova'da Sınır Bölgesinde Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

KFOR, Kosova'da Sınır Bölgesinde Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerine devam ediyor. İtalyan askerlerin karadan ve bot ile gerçekleştirdiği devriyelerle Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde güvenli ortam sağlanmaya çalışılıyor. KFOR, bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamak için uluslararası askeri personel ile görev yapmaktadır.

KFOR, Kosova\'da Sınır Bölgesinde Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor
20.12.2023 - 19:17,
Abone Ol

ZVEÇAN/ZUBİN NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır bölgesinde yürüttüğü devriye faaliyetleriyle güvenliği sağlamaya devam ediyor.

AA ekibi, Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Zveçan ve Zubin Potok belediyelerine yakın sınır bölgesinde, KFOR bünyesinde görevli İtalyan askerlerin karadan devriyesine eşlik etti.

KFOR askerlerinin, ayrıca sınır bölgesindeki Ujman Gölü'nde bot ile devriye görevi yürüttüğü gözlendi.

İtalyan birliğin sorumlu komutanı Guglielmino Esercito, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova'daki tüm insanlar için güvenli ortam ve hareket özgürlüğü sağlamak amacıyla bölgesinde ve Zveçan ile Zubin Potok belediyelerinde de devriyeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kosova topraklarında güvenli bir ortam elde etme misyonlarını yerine getirmek için görev yaptıklarını vurgulayan Esercito, "İyi donanımlıyız ve eğitimliyiz, dolayısıyla esnekliğimiz bize operasyon alanındaki her türlü zorlukla yüzleşme fırsatı verebilir, dolayısıyla KFOR her türlü zorlukla yüzleşmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de gerçekleşen ve 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen silahlı Sırp grup, ülkeye bölgedeki dağ yollarını kullanarak girip çıkabilmişti. KFOR, saldırının ardından bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırmıştı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türkiye, 10 Ekim'de NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını 1 yıllığına devraldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sırbistan, Kosova, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KFOR, Kosova'da Sınır Bölgesinde Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika


19:15
Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50
Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti
18:35
İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu
17:32
Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16
Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07
Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:35
9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35
Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu

Son Dakika
19:15 Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50 Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti
18:35 İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07 Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35 Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 19:45:15. #1.11#
SON DAKİKA: KFOR, Kosova'da Sınır Bölgesinde Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement