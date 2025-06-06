Khalid Abdalla'dan Gazze için Eylem Çağrısı - Son Dakika
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Khalid Abdalla'dan Gazze için Eylem Çağrısı

06.06.2025 11:16
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Aktör Khalid Abdalla, İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurması çağrısında bulundu.

İngiltere Kraliyet Ailesi'ni anlatan "The Crown" dizisinde Prenses Diana'nın sevgilisi Dodi el-Fayed'i canlandıran Mısır asıllı İngiliz aktör Khalid Abdalla, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de soykırımın durdurulması için sözlere değil, somut eylemlere ihtiyaç olduğunu belirterek İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurması ve yaptırımlar uygulaması çağrısı yaptı.

İngiltere'nin İsrail'e silah satışını protesto için göstericilerin ellerindeki metrelerce uzunluktaki kırmızı örtüyle başkent Londra'da parlamento binasının etrafında insan zinciri oluşturarak sembolik "kırmızı duvar" ördüğü eyleme katılan oyuncu Abdalla, AA muhabirine konuştu.

Abdalla, eyleme katılanların kırmızı renkte kıyafetler giyerek ve parlamento etrafına sembolik "kırmızı çizgi" çekerek İngiliz hükümetin Gazze'deki soykırıma ortak olduğunu gösterdiklerini belirtti.

"Söylemdeki değişiklikler Gazze'de öldürülenler için fark yaratmıyor"

Gazze'de soykırım 20. ayını geride bırakırken hükümetteki karar alıcıların söylemlerinde birtakım değişikliklerin olduğuna işaret eden Abdalla ancak bu değişikliğin, somut etki uyandırmadığının altını çizdi.

Aktör Abdalla, "(Söylemdeki değişiklikler) Gazze'de kaybolan bir çocuğun ebeveynleri için hiçbir fark yaratmaz, enkazdan çıkarılmaya çalışan bir çocuk için yardıma gittiğinde öldürülen anneler ve babalar için de bir fark yaratmaz." dedi.

Soykırımın son bulması için somut eyleme geçilmesini isteyen Abdalla, "Somut değişikliğe ihtiyacımız var. Kelimeler değil, eylemler istiyoruz. İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurması ve yaptırımlar uygulaması gerekiyor. Bu, bunu (soykırımı) durdurabilecek tek şey." diye konuştu.

İngiltere Parlamentosu önünde binlerce kişinin kırmızı renkte giysiler giyerek eyleme katılmasını "dünyanın vicdanının temsil edildiği hissi" uyandırdığını dile getiren Abdalla, "Protestolar, insanların ayağa kalkması, seslerini yükseltmeleri nedeniyle gerçek değişim sağlıyor." ifadesini kullandı.

The Crown dizisi oyuncusu Abdalla, dünya çapında protestoların sürmesi gerektiğinin altını çizerek "Devam etmemiz gerekiyor. Bir şeyler değişiyor. Zaman alıyor. Bu, 77 yıldır ve daha uzun süredir devam ediyor. O yüzden protestolara sadece devam etmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Khalid Abdalla'dan Gazze için Eylem Çağrısı - Son Dakika

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