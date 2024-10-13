Kıbrıs Gazisi İsmail Küçükkazdal\'ın Cenazesi Rize\'de Defnedildi

Rize'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmail Küçükkazdal'ın cenazesi toprağa verildi.
Merkeze bağlı Muradiye beldesinde dün, kullandığı 41 ADJ 883 plakalı otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu ölen Küçükkazdal (71) için, Köprübaşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Küçükkazdal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Öztürk, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara ve vatandaşlar katıldı.
Kıbrıs gazisi olan İsmail Küçükkazdal'ın cenazesi, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Köprübaşı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
Öte yandan kazada yaralanan Küçükkazdal'ın eşi Neriman Küçükkazdal'ın Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
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