Kıbrıs gazisi Sebahattin Otçu\'nun cenazesi Suluova\'da defnedildi

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Geçirdiği rahatsızlık sonucu 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Sebahattin Otçu'nun cenazesi, Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verildi.

Otçu için Hacı Nebi Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Otçu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı tören mangasının omuzlarında cenaze aracına konularak götürüldüğü Belediye Mezarlığında defnedildi.

Kaymakam Şafak Gürçam, Sebahattin Otçu'ya Allah'tan rahmet dileyerek, "Ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Şehitlik ve gazilik bizim için kutsal değerlerdir." dedi.

Cenazeye Otçu'nun ailesinin yanı sıra Belediye Başkanı Rifat Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Alagül, Emniyet Müdürü Engin Erkul ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.