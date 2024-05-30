Kıbrıs gazisi Sebahattin Otçu'nun cenazesi Suluova'da defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kıbrıs gazisi Sebahattin Otçu'nun cenazesi Suluova'da defnedildi

Kıbrıs gazisi Sebahattin Otçu\'nun cenazesi Suluova\'da defnedildi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Sebahattin Otçu'nun cenazesi, Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verildi. Otçu için Hacı Nebi Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cenazeye Otçu'nun ailesinin yanı sıra Belediye Başkanı Rifat Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Alagül, Emniyet Müdürü Engin Erkul ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

30.05.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Sebahattin Otçu'nun cenazesi, Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verildi.

Otçu için Hacı Nebi Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Otçu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı tören mangasının omuzlarında cenaze aracına konularak götürüldüğü Belediye Mezarlığında defnedildi.

Kaymakam Şafak Gürçam, Sebahattin Otçu'ya Allah'tan rahmet dileyerek, "Ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Şehitlik ve gazilik bizim için kutsal değerlerdir." dedi.

Cenazeye Otçu'nun ailesinin yanı sıra Belediye Başkanı Rifat Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Alagül, Emniyet Müdürü Engin Erkul ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Rifat Uzun, Jandarma, Suluova, Teğmen, Amasya, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi Sebahattin Otçu'nun cenazesi Suluova'da defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı
17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
17:43 Süper Lig’e son bilet İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11’leri Süper Lig'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11'leri
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:41 Zeytinyağı fiyatları el yakıyor Uzmanlardan “İhracat yasağı devam etsin“ çağrısı Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan "İhracat yasağı devam etsin" çağrısı
16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:07 Ender Saraç’ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 18:20:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kıbrıs gazisi Sebahattin Otçu'nun cenazesi Suluova'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement