Kıbrıs Toplantısında İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kıbrıs Toplantısında İşbirliği Vurgusu

18.07.2025 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'taki işbirliğine yönelik ilerlemeleri ele aldı ve Rum tarafının tutumunu eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 16-17 Temmuz'da New York'ta tertiplenen Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantısı'na yönelik, "Türkiye olarak önümüzdeki süreçte de Ada'daki iki taraf arasındaki işbirliği kültürünün geliştirilmesine yönelik çabalarımızı iyi niyetle ve Kıbrıs Türk tarafıyla yakın istişare halinde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Keçeli, New York'ta tertiplenen Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantısı'na ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Mart ayında Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantısı'nda, iki halkın yararına işbirliğinin geliştirilebileceği alanların ele alındığını ve bu çerçevede 6 başlık üzerinde mutabık kalındığını hatırlatan Keçeli, 16-17 Temmuz'da New York'ta tertiplenen ikinci toplantıda, aradan geçen dört ayda söz konusu işbirliği başlıklarında kaydedilen gelişmelerin gözden geçirildiğini belirtti.

Keçeli, bu çerçevede, Gençlik Teknik Komitesi'nin kurulması, mezarlıkların restorasyonu ile çevre ve iklim değişikliği başlıklarında arzu edilen düzeyde ilerlemenin sağlanabildiği, Ada'daki mayınların temizlenmesi başlığında ise tarafların çalışmalara başlanmasına imkan sağlayacak mutabakata çok yakın olunduğu ve sadece bazı teknik ayrıntıların nihaileştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Mart ayında tespit edilen 6 başlıktan kalan diğer ikisi olan dört yeni sınır kapısının açılması ve Ara Bölge'de güneş enerjisinden elektrik üretimi konularında ise Birleşmiş Milletlerin (BM) tüm gayretleri ve Türk tarafının tüm yapıcı çabalarına rağmen ilerleme kaydedilmesinin henüz mümkün olamadığını belirten Keçeli, şunları kaydetti:

"Sınır kapıları konusunda Türk tarafı BM tarafından toplantıda sunulan uzlaşı önerisini iyi niyetli bir yaklaşım sergileyerek kabul etmiş olsa da Rum tarafının her aşamada yeni koşullar öne sürmesi, sözünde durmaması, yıllardır tekrar ettiği ve kabul görmeyen bazı önerileri ısrarla yeniden gündeme getirmesi sonuca ulaşılmasını imkansız kılmıştır. Keza, Ara Bölge'de güneş enerjisinden elektrik üretimi alanında da Rum tarafının uzlaşmaz tutumu ilerlemenin önündeki yegane engeli oluşturmuştur. Bu iki alanda ilerleme sağlanmasına yönelik görüşmeler önümüzdeki dönemde Ada'da taraflar arasında, BM Genel Sekreteri'nin (Antonio Guterres) Kıbrıs konusundaki Şahsi Temsilcisi Cuellar'ın (Maria Angela Holguin Cuellar) desteğiyle devam edecektir."

Sözcü Keçeli, New York toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in sivil toplum angajmanına yönelik bir istişari mekanizma oluşturulması, kültürel eserlerin değişimi, hava kalitesi yönetimi ve mikroplastiklerden kaynaklanan kirlilikle mücadele olmak üzere dört yeni işbirliği alanı üzerinde çalışılması konusunda mutabık kaldığını, bu yeni başlıklara dair görüşmelerin de ilerleyen dönemde Ada'da yapılacağını bildirdi.

Guterres'in, eylülde BM Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında iki liderle üçlü bir görüşme gerçekleştirmesinin ve yıl sonuna kadar da üçüncü bir genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı düzenlenmesinin öngörüldüğünü aktaran Keçeli, "Türkiye, KKTC tarafıyla yakın eşgüdüm ve istişare halinde, New York toplantısına, Cenevre toplantısında da olduğu gibi Ada'daki iki devletin arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde kayda değer adımların atılabilmesini sağlamak amacıyla katılmıştır. Dört yeni işbirliği alanı üzerinde uzlaşılabilmesi, Ada'daki komşu iki devletin ileride çözüm sonrasında da girişeceği işbirliğinin zeminin hazırlanmasına hizmet etmektedir." ifadelerini kullandı.

Keçeli, öte yandan, Rum tarafının "işbirliği" kelimesini dahi telaffuz etmeye yanaşmadığı bir atmosferde bu gibi sınırlı kazanımların dahi ancak büyük gayretler sonucunda elde edilebildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"İki halkın gündelik hayatına doğrudan ve olumlu etkisi olacak, yeni sınır kapılarının açılması gibi alanlarda Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun ilerlemeyi engelliyor olması üzüntü vericidir. Rum tarafının bu zihniyeti, Kıbrıs meselesinde KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonunun dışında bir çözümün neden mümkün olmadığını da esasen son derece net bir şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye olarak önümüzdeki süreçte de Ada'daki iki taraf arasındaki işbirliği kültürünün geliştirilmesine yönelik çabalarımızı iyi niyetle ve Kıbrıs Türk tarafıyla yakın istişare halinde sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Diplomasi, Politika, New York, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Kıbrıs, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Toplantısında İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar 'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
Tatilde aşk tazeledi Somer Şef’e sevgilisinden karpuzlu jest Tatilde aşk tazeledi! Somer Şef'e sevgilisinden karpuzlu jest
MSB’den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
Pretty Little Baby’’ adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti Pretty Little Baby'' adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek

08:04
Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti Beyaz Saray Trump’ın yakalandığı hastalığı açıkladı
Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti! Beyaz Saray Trump'ın yakalandığı hastalığı açıkladı
08:02
28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı
28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı
07:33
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları Maaşta kesinti olacak mı
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
00:49
Suriye’de çatışmalar yeniden başladı Arap aşiretler silahlanarak Süveyda’ya doğru yola çıktı
Suriye'de çatışmalar yeniden başladı! Arap aşiretler silahlanarak Süveyda'ya doğru yola çıktı
14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
14:00
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz Tülay Hatimoğulları’na ağır suçlama
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz! Tülay Hatimoğulları'na ağır suçlama
13:56
Taffarel’den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray’a git
Taffarel'den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray'a git
13:53
Çağla Şıkel yaşını unutturdu Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Çağla Şıkel yaşını unutturdu! Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
13:43
Euroleague’de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu İşte derbi tarihi
Euroleague'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihi
13:34
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: ’Senin kafanı kopartırız’ diyorlar
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: 'Senin kafanı kopartırız' diyorlar
13:26
Türk futbolunun çınarı Denizlispor’a ikinci kez -12 puan cezası Kapanmanın eşiğindeler
Türk futbolunun çınarı Denizlispor'a ikinci kez -12 puan cezası! Kapanmanın eşiğindeler
13:19
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu
KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu
13:12
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır İşte istenen ceza
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza
13:06
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek
Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 09:23:54. #7.11#
SON DAKİKA: Kıbrıs Toplantısında İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.