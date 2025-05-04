Kiev'e İHA Saldırısı: 11 Yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev Şehir Askeri İdaresi'ne ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev'e İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Kentin çeşitli semtlerinin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, saldırı sonucu 2'si çocuk 11 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Zelenskiy'den saldırılara tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece ülkesine düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.

Zelenskiy, Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev, Harkiv, Mıkolayiv ve Çerkası bölgelerine 165 İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rusya'nın bu hafta Ukrayna'ya karşı 1180'den fazla İHA, 1360 güdümlü bomba ve çeşitli tiplerde 10 füze kullandığını kaydeden Zelenskiy, "Ruslar, 9 Mayıs'ta ateşkesi istiyor ama kendileri her gün Ukrayna'ya saldırıyor. Bu, en üst düzeyde bir alaycılıktır." ifadelerini kullandı.

Rus komuta merkezine saldırı düzenlendi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada cephedeki gelişmelerle ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerince, Donetsk bölgesinde Rusya'nın işgal ettiği Bahmut şehri yönünde Rus Ordusu 6. Motorlu Piyade Tümeni'nin komuta merkezine saldırı düzenlendiği belirtildi.