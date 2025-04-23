Kılıç'tan 23 Nisan Mesajı

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Kılıç, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ülke ve dünya çocuklarına armağan edilişinin yıl dönümünü tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bağımsız Türkiye'nin demokrasiye geçişinin dönüm noktası olan 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmesi, gençlere ve çocuklara olan güvenin göstergesi olduğunu ifade eden Kılıç, çocukların daha güzel, daha güçlü yarınlara ulaşmalarındaki tüm engellerin ortadan kaldırılmasıyla Cumhuriyete olan inancın daha da pekiştiğini bildirdi.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın yüzlerindeki neşe, kalplerindeki umut, geleceğe dair en büyük gücümüzdür. Onlar, yarının liderleri, bilim insanları, siyasetçileri ve sanatçılarıdır. Bu özel günde, çocuklarımıza sevgiyle yaklaşmalı, onların eğitimine, gelişimine ve mutluluğuna daha fazla önem vermeliyiz. Çünkü güçlü bir gelecek, bilinçli, özgüvenli ve mutlu çocuklar yetiştirmekle mümkündür. Egemenliğimizin sonsuza dek yaşaması ve çocuklarımızın aydınlık yarınlara umutla bakması dileğiyle. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm çocuklara sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum."