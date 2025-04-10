Kılıçdaroğlu'ndan gazetecilere destek - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan gazetecilere destek

Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan gazetecilere tepki gösterdi ve hakikatin susturulamayacağını vurguladı.

10.04.2025 15:45
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(ANKARA) - CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına tepki olarak, "Gazeteci gözaltına almak, yalnızca acziyetin değil, milletten ne kadar çok korktuğunuzun da açık ilanıdır. Hakikatin ve halkın sesi asla susturulamaz" dedi.

Gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel, sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltılara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Gazeteci gözaltına almak, yalnızca acziyetin değil, milletten ne kadar çok korktuğunuzun da açık ilanıdır. Bu hukuksuzlukları normalleştirmeyeceğiz. Timur Soykan ve Murat Ağırel'in yanındayız; hakikatin ve halkın sesi asla susturulamaz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan gazetecilere destek - Son Dakika

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