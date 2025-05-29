Kılıçdaroğlu\'ndan gazeteci Nevşin Mengü hakkında suç duyurusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

NEVŞİN MENGÜ'DEN ÇARPICI İDDİALAR

Son olarak gazeteci Nevşin Mengü, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve dava sürecine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Mengü, kendisine ait YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında, "Ankara'dan çok güvenilir kaynaklardan aldığım bilgi şu, savcı şu mesajı iletmiş, 'Kemal Bey gelir, burada ifade verir ve 'Olur mu öyle şey, CHP'de yolsuzluk olabilir mi? Ben o zaman genel başkandım, kendi düzenlediğim kurultayda böyle bir şey olmamıştır. Kabul etmiyorum' derse bu dosyayı kapatırız' demiş savcı. Böyle bir haber yollanmış ancak Kılıçdaroğlu, yine de ifade vermeye gitmemiş" ifadelerini kullandı.

"BU ŞAHIS PARTİDEN İHRAÇ EDİLMELİ VE HER YERDE YÜZÜNE TÜKÜRÜLMELİDİR"

Mengü'nün Kılıçdaroğlu'na ilişkin iddialarının yer aldığı videoyu alıntılayan akademisyen Dr. Emrah Gülsunar ise, "Bu artık sözün bittiği yer. Bir insanın bile isteye rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir" dedi.

KILIÇDAROĞLU DAVA AÇTI

Kılıçdaroğlu, iddialar ve açıklamalarla ilgili harekete geçti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, iki gün önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçe ile gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Dr. Emrah Gülsunar hakkında 'hakaret' ve 'iftira' gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.