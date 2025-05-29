Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Son olarak gazeteci Nevşin Mengü, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve dava sürecine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Mengü, kendisine ait YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında, "Ankara'dan çok güvenilir kaynaklardan aldığım bilgi şu, savcı şu mesajı iletmiş, 'Kemal Bey gelir, burada ifade verir ve 'Olur mu öyle şey, CHP'de yolsuzluk olabilir mi? Ben o zaman genel başkandım, kendi düzenlediğim kurultayda böyle bir şey olmamıştır. Kabul etmiyorum' derse bu dosyayı kapatırız' demiş savcı. Böyle bir haber yollanmış ancak Kılıçdaroğlu, yine de ifade vermeye gitmemiş" ifadelerini kullandı.
Mengü'nün Kılıçdaroğlu'na ilişkin iddialarının yer aldığı videoyu alıntılayan akademisyen Dr. Emrah Gülsunar ise, "Bu artık sözün bittiği yer. Bir insanın bile isteye rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir" dedi.
Kılıçdaroğlu, iddialar ve açıklamalarla ilgili harekete geçti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, iki gün önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçe ile gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Dr. Emrah Gülsunar hakkında 'hakaret' ve 'iftira' gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Nevşin Mengü hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?