Kılıçdaroğlu, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu Seçer ve Özyiğit'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kılıçdaroğlu, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu Seçer ve Özyiğit'i ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kılıçdaroğlu, Tarsus Cezaevi\'nde tutuklu Seçer ve Özyiğit\'i ziyaret etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na partililer ve Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç eşlik etti.

(MERSİN) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarsus Cezaevinde tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret etti.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç eşlik etti

Kaynak: ANKA
Mersin Büyükşehir BelediyesiKemal KılıçdaroğluAbdullah ÖzyiğitYerel HaberlerVahap SeçerYenişehirPolitikaCezaeviTarsusGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
15:45
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
15:33
Fenerbahçe’de Marco Asensio şoku Alanyaspor maçında da yok
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
15:01
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
14:41
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
13:01
Bunu da gördük “Polisim“ dedi, “arama kararı“ gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
Bunu da gördük! "Polisim" dedi, "arama kararı" gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 16:27:34. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu Seçer ve Özyiğit'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei