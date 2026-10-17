Kılıçdaroğlu, Tarsus Cezaevi\'nde tutuklu Seçer ve Özyiğit\'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu Seçer ve Özyiğit'i ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na partililer ve Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç eşlik etti.
(MERSİN) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarsus Cezaevinde tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret etti.
Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç eşlik etti
Kaynak: ANKA
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