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Kilis'te 5 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te 5 firari hükümlü yakalandı

Kilis'te yapılan çalışmalar sonucunda, 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü yakalandı. Diğer 10 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kilis\'te 5 firari hükümlü yakalandı
14.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:24
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Kilis'te 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 6-13 Aralık tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Çalışmalarda aranan 15 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer 10 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA
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