Kilis'te Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden 2 Kişi - Son Dakika
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Kilis'te Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden 2 Kişi

Kilis\'te Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden 2 Kişi

Kilis-İslahiye karayolunda arızalanan bir kamyonun altına giren Mehmet B. ve Uğur Ö., kamyonun hareket etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet B.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Uğur Ö. ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

28.05.2024 18:05
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Kilis'te tamir etmeye çalıştığı kamyonun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet B. (35) yönetimindeki 79 ABP 973 plakalı kamyon, Kilis-İslahiye karayolunun 40'ıncı kilometresinde arızalandı.

Arızayı kontrol etmek için aracın altına giren Mehmet B. ile Uğur Ö. (36) hareket etmesi sonucu aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler araç sürücüsü Mehmet B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Uğur Ö. ise kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanığı Muhammet Kart, gazetecilere, aracın arıza yapmasının ardından şoför ve yanındaki kişinin aracın altına girdiğini, bu sırada kamyonun harekete geçtiğini ve kazanın meydana geldiğini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden 2 Kişi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden 2 Kişi - Son Dakika
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