Kim Jong-un Katı Yakıtlı Motor Testini İzledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, uzun menzilli füzelerde kullanılan yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motorun testini izledi.

Kuzey Kore'yi takip eden internet sitesi "NK News"in haberine göre, Kim, uzun menzilli füzelerde kullanılan ve yakın zamanda geliştirilmiş bir motorun testini denetledi.

Söz konusu test, "stratejik saldırı araçlarının sürekli yenilenmesini" temel alan 5 yıllık savunma geliştirme planı kapsamında gerçekleştirildi.

Test edilen motor, ülkenin stratejik askeri kapasitesini "en üst seviyeye" çıkaracak.

Teknik detayları paylaşılan motor, 2.500 kilonewton itme gücüne sahip.