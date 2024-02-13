Kinşasa'da Batılı Ülkelere Karşı Protestolar Devam Ediyor - Son Dakika
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Kinşasa'da Batılı Ülkelere Karşı Protestolar Devam Ediyor

Kinşasa\'da Batılı Ülkelere Karşı Protestolar Devam Ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da, doğuda yaşanan insani krize sessiz kaldıkları gerekçesiyle Batılı ülkelere yönelik hafta sonu başlatılan protesto eylemleri sürüyor. Kinşasa'da elçiliklerin ve uluslararası kuruluşların bulunduğu Gombe bölgesinde başlayan gösteriler bugün de devam etti. Göstericiler, ABD ve Belçika büyükelçilikleri önünde toplanarak Batılı ülkelerin bayraklarını ateşe verdi. Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'nun (MONUSCO) ofisine yapılan saldırı sonrası İçişleri Bakanı Peter Kazadi, şiddet eylemlerini kınadığını ve olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. Ülkede devam eden çatışmalar nedeniyle son 2 haftada 135 bin kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

13.02.2024 18:39
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da, doğuda yaşanan insani krize sessiz kaldıkları gerekçesiyle Batılı ülkelere yönelik hafta sonu başlatılan protesto eylemleri sürüyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kinşasa'da elçiliklerin ve uluslararası kuruluşların bulunduğu Gombe bölgesinde hafta sonu başlayan gösteriler bugün de devam etti.

ABD ve Belçika büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Batılı ülkelerin bayraklarını ateşe verdi.

Öfkeli göstericiler dün ise Kinşasa'da bulunan Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'nun (MONUSCO) ofisine saldırarak birkaç aracı ateşe vermişti.

Saldırı sonrası İçişleri Bakanı Peter Kazadi, şiddet eylemlerini kınadığını ve olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Yaklaşık 16 bin personelle dünyanın en büyük Birleşmiş Milletler (BM) misyonlarından olan MONUSCO'nun ülkeden çıkması için halk tarafından defalarca gösteri yapılmıştı.

BM Güvenlik Konseyi, KDC'deki MONUSCO faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirilmesi kararı almıştı.

Ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma yakınlarına kadar ulaşan Mart 23 Hareketi adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle son 2 haftada 135 bin kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: AA

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