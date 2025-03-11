Kıraathanede Silahlı Saldırı: 1 Ölü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Reis Mahallesi 9030 Sokak'taki bir kıraathaneye motosikletle gelen şüpheliler, tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte Nuh Ç. (43) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Nuh Ç, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Nuh Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Tanıkların ifadelerine göre, şüpheliler saldırı sırasında "Siz misiniz muhbirlik yapan?" diyerek ateş açtı.

Ekipler, olaya karıştığı belirlenen M.M.U. (40), M.U. (28) ve A.A'yı (28) Seferihisar ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.