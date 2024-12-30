Kırgız Yaralılar Bişkek\'e Götürüldü

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Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait uçaktan yaralı kurtulan 3 Kırgızistan vatandaşı, başkent Bişkek'e getirildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatıyla Kazakistan'ın Aktau şehrindeki hastaneden özel uçakla alınan 1'i ağır 3 yaralı Bişkek'e nakledildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada ise Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, hastanede tedavileri süren yaralıları ziyaret etti.

Baysalov, burada yaptığı konuşmada, "Yurttaşlarımızın böylesine trajik bir durumdan sağ kurtulmaları nedeniyle şanslıyız. Kurtarma operasyonuna katılan ve bu zor anlarda vatandaşlarımıza sahip çıkan kardeş Kazak halkına minnettarız." ifadesini kullandı.

Baysalov, Aktau'daki uçak kazasında vatandaşlarını kaybeden kardeş ülkelere de başsağlığı dileklerini iletti.

Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ise 2 yaralının durumunun iyi, diğer yaralının durumunun ise ağır olduğunu kaydetti.

Bakü- Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüş, kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş ve 29 kişi kurtulmuştu.