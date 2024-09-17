Kırgızistan'dan Çin-Özbek Demir Yolu Projesi

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Avrupa ile Asya arasındaki ticaret ve lojistik bağlarını genişletmek amacıyla Çin-Kırgızistan- Özbekistan demir yolunun inşasına yönelik stratejik öneme sahip ve büyük ölçekli bir proje başlattıklarını belirterek yeni demir yolu güzergahı boyunca lojistik merkezlerin oluşturulmasında Alman iş dünyasının daha aktif katılımına güvendiklerini söyledi.

Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde düzenlenen Almanya- Orta Asya Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

Orta Asya bölgesinin dünya siyasetindeki rolünün giderek arttığına dikkati çeken Caparov, "İkinci zirvenin bu formatta düzenlenmesi, Almanya ile Orta Asya ülkelerinin 2023'te stratejik düzeye ulaşan işbirliğini derinleştirmeye yönelik ortak ilgisini gösteriyor." dedi.

Caparov, Almanya uluslararası sahnede önemli bir rol oynadığını belirterek "Alman meslektaşlarımız için bölgemizle tek bir ekonomik alan olarak etkileşimin yatırım, ticaret ve ekonomik işbirliğini yoğunlaştırmayı mümkün kılacağına inanıyorum. Bu bağlamda, etkileşim formatımızın belirli sonuçlara ulaşmayı hedefleyeceğini umuyorum." diye konuştu.

Avrupa ile Asya arasındaki ticaret ve lojistik bağlarını genişletmek amacıyla Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun inşasına yönelik stratejik öneme sahip ve büyük ölçekli bir proje başlattıklarını belirten Caparov, yeni demir yolu güzergahı boyunca lojistik merkezlerin oluşturulmasında Alman iş dünyasının daha aktif katılımına güvendiklerini söyledi.

Caparov, Kırgızistan ile Almanya arasındaki işbirliğine ilişkin, siyasi diyaloğun 2023'ten bu yana yoğunlaştığını ifade ederek Avrupa Birliği Orta Asya Stratejisi çerçevesinde Almanya ile aktif etkileşime girmek istediklerinin altını çizdi.

Konuşmasında, Orta Asya da güvenlik ve iklim değişikliğinin verdiği hasarı anlatan Caparov, bu zirvenin sonuçlarının, Almanya ile Orta Asya ülkeleri arasında karşılıklı çıkarların öncelikli alanlarında etkin işbirliğine katkıda bulunacağını ümit ettiğini sözlerine ekledi.