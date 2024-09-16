Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kulubayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan'ı Dışişleri Bakanlığı binasında kabul etti.
Kulubayev ile Doğan, üst düzey yapılacak karşılıklı ziyaretlerin düzenlenmesini görüştü.
Görüşmede ayrıca, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki işbirliği konularının yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) içindeki etkileşim ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Kırgızistan ve Türkiye İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?