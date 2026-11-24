Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği Kırıkhan Öğretmenevi'ne ilişkin beklenen bilirkişi raporu dava dosyasına sunuldu. ANKA'nın edindiği bilgiye göre, öğretmenevinde 10 Ocak 2022'deki depremin ardından kolonlarda çatlak ve beton patlamaları tespit edilmesine ve binanın güçlendirilmesinin istenmesine rağmen gerekli işlemler yapılmadı. Binanın kapatılması için Bakanlıkla da herhangi bir yazışma yapılmadığı belirtilirken, dönemin İl Milli Eğitim Müdürü bilirkişi raporunda "tali kusurlu" bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kırıkhan Öğretmenevi'nin yıkılması sonucu, aralarında KKTC vatandaşlarının da bulunduğu 12 kişinin ölümüyle ilgili Kırıkhan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına yeni bilirkişi raporu girdi. Atatürk Üniversitesi'nden 7 akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı raporda, müteahhit ve fenni mesul ile belediye görevlilerinin tamamının "asli kusurlu", "meçhul sanık" olarak belirtilen dönemin İl Milli Eğitim Müdürü'nün ise "tali kusurlu" olduğu belirtildi. Raporda, Öğretmenevi Hatay İli Tüzel Kişiliği'nin kusurunun bulunmadığı tespitine yer verildi.

2022'DEKİ DEPREM SONRASI KOLONLARDA ÇATLAK VE BETON PATLAMALARI TESPİT EDİLMİŞ

Bilirkişi raporunda, 10 Ocak 2022'de Kıbrıs açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kırıkhan Öğretmenevi'nin bodrum katındaki bir kolonda çatlak oluştuğunun bildirildiği, durumun ilgili kurumlara iletilerek teknik inceleme talep edildiği belirtildi.

Aralık 2022 tarihli yazışmalarda, bazı kolonlarda beton patlamalarının tespit edildiği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelince binada inceleme yapıldığı ve Bakanlık müfettişlerince yapının ivedilikle güçlendirilmesinin istendiği belirtildi. Ayrıca 21 Aralık 2022 tarihli raporda, binanın deprem tahkikinin yapılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

Bilirkişi raporunda, dönemin İl Milli Eğitim Müdürü'nün, binanın deprem performans analizinin yaptırılmaması ve gerekli güçlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmemesi nedeniyle "tali kusurlu" olduğu değerlendirildi.

BETON KALİTESİZ, ETRİYE SIKLAŞTIRMASI YETERSİZ

Raporda, yapı müteahhidi Yılmaz Yıldız'ın, yetersiz beton kalitesi, kolon-kiriş birleşimlerinde etriye sıklaştırmasının yetersiz yapılması ve etriye uçlarının 90 derece bükülmesi gibi betonarme uygulama kusurlarının yanı sıra inşaat alanında gerekli iş organizasyonu, kontrol ve denetimi sağlamadığı gerekçesiyle "asli kusurlu" olduğu belirtildi. Yıldız'ın fenni mesul sıfatı taşıması halinde de aynı teknik kusurlar ve imalat sürecinde gerekli dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle "asli kusurlu" olduğu değerlendirildi.

FENNİ MESULÜN YETERLİLİĞİNİ DENETLEMEYEN BELEDİYE YETKİLİLERİNE "ASLİ KUSUR"

Bilirkişi raporunda, 8 Şubat 1994 tarihli yapı ruhsatının, Kırıkhan Belediyesi İnşaat Teknikeri Kemal Koçuk tarafından düzenlendiği, Fen İşleri Müdürü Faruk Dedeoğulları tarafından kontrol edildiği ve İmar İşleri Müdürü Nuri Yalçın tarafından onaylandığı belirtildi.

Bodrum, zemin ve dört normal kat olmak üzere altı katlı olarak ruhsatlandırılan binanın fenni mesulü olarak gösterilen Yılmaz Yıldız'ın ise ifadelerinde iş makinesi operatörlüğü ve şoförlük yaptığını beyan ettiği, dolayısıyla fenni mesuliyet için gerekli teknik yeterlilik ve yetki şartlarını taşımadığı değerlendirildi.

Raporda, fenni mesulün gerekli niteliklere sahip olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunan belediye görevlilerinin, ruhsatlandırma aşamasındaki teknik ve idari eksiklik nedeniyle asli kusurlu olduğu kanaatine varıldı.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, apartmanların yanı sıra Hatay'da hastaneler, polisevi, öğrenci yurdu ve öğretmenevi de yıkıldı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Kırıkhan Öğretmenevi'nin yıkılması sonucu, aralarında KKTC vatandaşlarının da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önce müteahhit ve fenni mesul Yılmaz Yıldız, ardından Kırıkhan Belediyesi çalışanları inşaat teknikeri Kemal Koçuk, inşaat mühendisi Faruk Dedeoğulları ve İmar İşleri Müdür Vekili Nuri Yalçın hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan açılan davalar birleştirildi.