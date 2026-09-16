Kırıkkale'de 1-15 Eylül operasyonlarında 555 şüpheliden 25'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de 1-15 Eylül operasyonlarında 555 şüpheliden 25'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale\'de 1-15 Eylül operasyonlarında 555 şüpheliden 25\'i tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de 1-15 Eylül arasında halkın huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmalarda asayiş ve narkotik olaylarına karıştığı belirlenen 555 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Zanlılardan 25'i adli makamlarca tutuklanırken, denetimlerde 337 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan yasal işlem başlatılan 555 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-15 Eylül tarihleri arasında halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, asayiş ve narkotik olaylarına karıştıkları tespit edilen ve suça yönelik paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 555 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Zanlılardan 25'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Çalışmalarda, 18 bin 289 araç ve 11 bin 310 kişi sorgulanırken, 5 bin 776 ticari araç ile 4 bin 267 yük nakli yapan araç denetlendi.

Aralarında çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilenlerin de bulunduğu 337 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda ise 2 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 5 fişek, 202 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA
KırıkkaleNarkotikGüvenlikGüncelAsayişEylülSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yaşındaki Sude’nin evine Konyasporlu futbolcular konuk oldu 17 yaşındaki Sude'nin evine Konyasporlu futbolcular konuk oldu
Hatay’da balık av sezonu açıldı: Tekneler 5 ay sonra yeniden denizde Hatay'da balık av sezonu açıldı: Tekneler 5 ay sonra yeniden denizde
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi
Brezilyalı TikTok fenomeni Duda Alves, 22 yaşında hayatını kaybetti Brezilyalı TikTok fenomeni Duda Alves, 22 yaşında hayatını kaybetti
Thomas Reis Trabzonspor’da Thomas Reis Trabzonspor'da
AK Parti’de üst düzey görevlendirme AK Parti'de üst düzey görevlendirme
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
16:49
Erzurum’da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
16:35
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
15:11
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 18:13:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de 1-15 Eylül operasyonlarında 555 şüpheliden 25'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement