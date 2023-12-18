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Kırıkkale'de 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 3 zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 149 şüpheli yakalandı. 3 zanlı tutuklanırken, diğer 146 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda ayrıca 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamalarda ise 2 tabanca, 6 fişek, 238 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Kırıkkale\'de 3 zanlı tutuklandı
18.12.2023 - 10:41,
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Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 11-17 Aralık'ta asayiş suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 149 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü hakimlikçe tutuklandı, 146'sı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 15 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Ayrıca, 1500 kişi ve 297 aracın sorgulandığı çalışmalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 6 fişek, 238 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Kırıkkale, Aralık, Son Dakika

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