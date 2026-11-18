Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından kaçan sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama levhasını fark eden sürücü, otomobiliyle yolunu değiştirerek bir süre kaçmaya başladı.

Daha sonra aracını ara sokağa park eden sürücü, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin dronla havadan takip ve yönlendirmesi sonucu yakalanan sürücünün, sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.

Sürücüye 40 bin lira idari para cezası uygulandı.