Kırıkkale\'de Emniyet Şeridinde Yürüyen Yaşlı Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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KIRIKKALE'de, emniyet şeridinde yürüyen Garip Akbaş (75), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara karayolu OSB kavşağı yakınlarında meydana geldi. H.K. (22) yönetimindeki 71 ADT 693 plakalı otomobil, emniyet şeridinde yürüyen Garip Akbaş'a çarptı. Akbaş kazada ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Garip Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza yerine gelen Garip Akbaş'ın yakınları gözyaşlarına boğularak, sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.