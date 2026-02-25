Kırıkkale'de "kasten yaralama" suçundan haklarında 7'şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü 2 kardeş yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, haklarında "kasten yaralama" suçundan 7'şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. ile A.A. kardeşler yakalandı.
Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 2 hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Firari Kardeşler Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?