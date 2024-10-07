Kırıkkale\'de Kaybolan Kadın için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde 13 gün önce kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner'i (47) arama çalışmaları sürüyor.

Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kızılırmak çevresinde yoğunlaştırılan aramalardan sonuç alınamadı. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmaları, 13'üncü gününde devam etti. Köy çevresi ve dağlık bölgelerden yapılan aramalarda henüz Sevgi Gülden Yalçıner'in izine rastlanamadı.