Kırıkkale\'de Kaybolan Kadın İçin Arama Devam Ediyor

Güncel

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 18 gün önce kaybolan 47 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolduğu değerlendirilen S.G.Y'yi arama çalışmaları köy çevresindeki bölgelerde sürüyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü çevresinde Kızılırmak'ta arama yaptı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklanan Ş.G. ve Y.G'nin kaybolan kadının kardeşleri, K.U'nun ise komşusu olduğu öğrenildi.

S.G.Y'nin köyde 18 gün önce kaybolduğu gerekçesiyle jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan 10 zanlıdan Ş.G, Y.G, D.G. ve K.U. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.