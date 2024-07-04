Kırıkkale'de Kayınvalidesini ve Kayınbabasını Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kayınvalidesini ve Kayınbabasını Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de yaşanan olayda, H.D isimli şüpheli, tartıştığı kayınvalidesi İ.Y. ve kayınbabası M.Y.'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Zanlı H.D. ise Balışeyh ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

04.07.2024 00:19
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Kırıkkale'de tartıştığı kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, H.D, Yenimahalle 182. Sokak'taki evinde kayınvalidesi İ.Y. ile kayınbabası M.Y. ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda damat H.D, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan İ.Y. ve M.Y'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı H.D. ise Balışeyh ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Kayınvalidesini ve Kayınbabasını Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Kayınvalidesini ve Kayınbabasını Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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