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Kırıkkale'de Polis, Dolandırıcılara Para ve Ziynet Eşyalarını Vermek İsteyen Yaşlı Vatandaşları Engelledi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Polis, Dolandırıcılara Para ve Ziynet Eşyalarını Vermek İsteyen Yaşlı Vatandaşları Engelledi

Kırıkkale'de telefonla kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı, Muzaffer H'ye para göndermesi gerektiğini söyledi. Ancak Muzaffer H'nin oğlu durumu polise bildirerek dolandırıcılığı engelledi. Polis ekipleri, Muzaffer H'nin yakını olan Mehmet H'nin de dolandırılmasını önledi ve Muzaffer H'yi dolandırılmaktan kurtardı.

Kırıkkale\'de Polis, Dolandırıcılara Para ve Ziynet Eşyalarını Vermek İsteyen Yaşlı Vatandaşları Engelledi
25.01.2024 - 14:23,  Güncelleme: 14:26
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Kırıkkale'de polis, iki yaşlı vatandaşın para ve ziynet eşyalarını dolandırıcılara vermesini engelledi.

Edinilen bilgiye göre, telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, Muzaffer H'ye ismi bir suça karıştığı için para göndermesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine evindeki 300 bin lira, 3 bilezik, 2 yarım ve 3 çeyrek altınını alıp çarşıdaki bir kuyumcuya gitmek için yola çıkan 78 yaşındaki Muzaffer H'nin oğlu, şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde Muzaffer H'yi aradığı sırada başka birinin daha telefonla dolandırılmak üzere olduğunu fark etti.

Muzaffer H'nin yakını olduğu tespit edilen 71 yaşındaki Mehmet H'nin dolandırılması önlendi.

Ekipler altınlarını bozdurup parayı şüphelinin verdiği hesaba yatırmak üzere olan Muzaffer H'yi de dolandırılmaktan kurtardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Polis, Dolandırıcılara Para ve Ziynet Eşyalarını Vermek İsteyen Yaşlı Vatandaşları Engelledi - Son Dakika
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