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Kırıkkale'de Polis Ekipleri 6 Siber Suç İşlemi Başlattı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Polis Ekipleri 6 Siber Suç İşlemi Başlattı

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 6 işlem başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuru olan 109 kullanıcıyı tespit etti. İncelemeler sonucunda 3 dolandırıcılık, hırsızlık ve bilişim sistemine müdahale olayıyla ilgili işlem başlatıldı. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde 220 vatandaş bilgilendirildi.

Kırıkkale\'de Polis Ekipleri 6 Siber Suç İşlemi Başlattı
28.12.2023 - 10:50,
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Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 6 işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21-27 Aralık'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 109 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 19 dijital materyali inceleyen ekipler, 3 nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayıyla ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 220 vatandaş bilgilendirildi.

Kaynak: AA
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