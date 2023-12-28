Kırıkkale\'de Polis Ekipleri 6 Siber Suç İşlemi Başlattı

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 6 işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21-27 Aralık'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 109 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 19 dijital materyali inceleyen ekipler, 3 nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayıyla ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 220 vatandaş bilgilendirildi.