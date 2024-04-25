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Kırıkkale'de toz taşınımı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı sebebiyle gökyüzü tozla kaplandı.

Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'ye gelen ve bir çok kentte görülen toz taşınımı Kırıkkale'de de etkisini sürdürüyor. Özellikle dağların üzerinde görülen toz taşınımı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kent genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, cuma günü gece saatlerine kadar görülmesinin beklendiğini ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren ilimiz genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesi kullanıldı.