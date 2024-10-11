Kırıkkale'de otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.
H.K. (22) idaresindeki 71 ADT 693 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı yakınlarında emniyet şeridinde yürüyen Garip Akbaş'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Akbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü H.K. ise ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yerine gelen Akbaş'ın yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Trafik Kazası: 75 Yaşındaki Adam Öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?