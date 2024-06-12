Kırıkkale'de yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale'de yaşlı kadının yalnız yaşadığı evinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi 702 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan 80 yaşındaki G.A'nın dün ikametinde bıçaklanarak öldürüldüğü anımsatıldı.

Çalışmalar sonucu "kasten öldürme" olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.T'nin olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalandığı belirtilen açıklamada, olay sonrası konudan haberdar olan fakat suçu bildirmeyen, şüphelinin 4 yakınının da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.T, eşi B.T, annesi S.T. ile kardeşleri G.T. ve M.K.T, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.T, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.T, S.T, G.T. ve M.K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ve kan lekesi incelemesiyle şüpheliyi tespit ettiği, öldürülen G.A'nın zanlıların komşusu olduğu öğrenildi.