Kırıkkale'de yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de yaşlı bir kadının evinde öldürülmesi olayında, polis tarafından yapılan açıklamada, bir şüphelinin tutuklandığı belirtildi. Olayın gerçekleştiği apartmanda yaşayan 80 yaşındaki kadının bıçaklanarak öldürüldüğü ifade edildi. Ayrıca, suçu bildirmeyen ve suç delillerini yok etmekle suçlanan 4 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, güvenlik kamerası kayıtları ve kan lekesi incelemesi sonucunda şüpheliyi tespit etti.

12.06.2024 21:57
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Kırıkkale'de yaşlı kadının yalnız yaşadığı evinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi 702 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan 80 yaşındaki G.A'nın dün ikametinde bıçaklanarak öldürüldüğü anımsatıldı.

Çalışmalar sonucu "kasten öldürme" olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.T'nin olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalandığı belirtilen açıklamada, olay sonrası konudan haberdar olan fakat suçu bildirmeyen, şüphelinin 4 yakınının da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.T, eşi B.T, annesi S.T. ile kardeşleri G.T. ve M.K.T, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.T, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.T, S.T, G.T. ve M.K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ve kan lekesi incelemesiyle şüpheliyi tespit ettiği, öldürülen G.A'nın zanlıların komşusu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Kırıkkale, Güvenlik, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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