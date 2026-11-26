Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde belediye hesaplarından yapılan para transferlerine ilişkin görülen zimmet davasında, eski Belediye Başkanı Dede Yıldırım ile 2 eski belediye görevlisi 7 yıl 3 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Zimmet suçuna yardım etmekten yargılanan 28 sanığa da hapis cezası verildi.

Keskin Belediyesi'nin hesaplarından gerçekleştirilen para transferlerine ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 3 kişiye 'Zincirleme nitelikli zimmet', 28 kişiye ise 'Zimmet suçuna yardım etme' suçlaması yöneltildi. Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, eski Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım (76), dönemin Mali Hizmetler Müdür Vekili A.Ş. (60) ve aynı müdürlükte büro işçisi olarak görev yapan M.G.'yi (48) zimmet suçundan ayrı ayrı 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

28 SANIĞA DA HAPİS CEZASI

Zimmet suçuna yardım etmekten yargılanan 28 sanık hakkında da mahkumiyet kararı verildi. Mahkeme heyeti, sanıklardan 26'sını ayrı ayrı 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıklar İ.S. (38) ve E.T.'ye (33) ise ayrı ayrı 2 yıl 11 ay hapis cezası verdi.