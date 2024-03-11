Kırklareli Valisi Birol Ekici, sağlık yatırımlarının temel atma törenine katıldı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Alpullu Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temel atma törenine katıldı.
Vali Ekici, törende yaptığı konuşmada, sağlık alanındaki yatırımların devam ettiğini söyledi.
Yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür eden Ekici, hizmetlerin süreceğini kaydetti.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de temeli atılan bina hakkında teknik bilgi verdi.
Duanın ardından binanın temeli atıldı.
Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında müdürlük binasında düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.
Tarımsal üretimin önemine değinen Karaca, üretim faaliyetlerinin arttırılması için çalıştıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından şube müdürleri tarafından sunum yapıldı.
Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Pehlivanköy'de Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıya, Belediye Başkanı Abdurrahman Altuğ, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Serkan Cengiz, İlçe Emniyet Amir Vekili İbrahim Özgür Günay ile kurul üyesi kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, koruyucu ve destekleyici tedbirler görüşüldü.
TEKNOFEST'te 15 proje ön elemeden geçti
Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e ilçeden başvuran 15 projenin ön elemeden geçtiğini bildirdi.
Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, TEKNOFEST'te ilk aşamayı başarıyla geçen öğrencileri tebrik etti.
Kıyıköy Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu, Arife Bekir Uğurlu İlkokulu ve Vize Anadolu Lisesi'nden öğrencilerin farklı kategorilerde hazırladıkları projelerinin TEKNOFEST'te yarışacağını ifade eden Akdemir, emeği geçen okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilere başarı diledi.
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