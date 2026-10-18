Kırklareli Hastanesinde siyah kod ve yangın tatbikatı yapıldı

Kırklareli Hastanesinde siyah kod ve yangın tatbikatı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, siyah ve kırmızı kod tatbikatına ev sahipliği yaptı. Eksi birinci kattaki mahkum koğuşu alanında güvenlik ve yangın senaryoları uygulandı; itfaiye, AFAD, emniyet, adliye, ceza infaz kurumu ve UMKE ekipleri katıldı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "siyah kod" ve "kırmızı kod" tatbikatı düzenlendi.
Acil durumlara hazırlık düzeyini artırmak ve ekipler arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, hastanenin eksi birinci katındaki mahkum koğuşu alanında güvenlik tehdidi ve yangın girişimi senaryoları canlandırılarak müdahale süreçleri uygulandı.
Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli Adliyesi, Ceza İnfaz Kurumu ve UMKE ekiplerinin katıldığı tatbikatta, kurumlar arası işbirliği ve acil durumlara müdahale kapasitesi değerlendirildi.
Kaynak: AA
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